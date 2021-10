Mannen én vrouwen pakken teamsprintgoud op EK baanwielrennen

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in Grenchen duidelijk te sterk voor de Fransen, die een mislukte start hadden: 42,302 tegen 44,193. De finale leverde twee valse starts op, een voor de Fransen en een voor Van den Berg. Ook de derde start leek verre van vlekkeloos maar de jury greep niet meer in. Voor Frankrijk kwamen Timmy Gillion, Sebastien Vigier en Rayan Helal in actie. Nederland was niet de titelverdediger op de teamsprint omdat vorig jaar de EK vanwege de onzekere situatie rond corona werd gemeden.

In de kwalificaties waren Van den Berg, Lavreysen en Sam Ligtlee ook al de snelsten, toen met een tijd van 43,037. Hoogland nam daarna zoals afgesproken de plaats in van Ligtlee, waarmee de olympische equipe weer in ere was hersteld. In de eerste ronde ging het vervolgens sneller: 42,116. Het brons was voor de Polen die te sterk waren voor Groot-Brittannië. De Nederlandse mannen werden vorig jaar in Berlijn voor het derde jaar op rij wereldkampioen en verdedigen over twee weken die titel bij de WK in Roubaix.

Wereldrecord

Eerder op de avond wonnen Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van der Wouw ook al goud, opnieuw in een wereldrecord: 46,551. Daarmee troefden ze in de finale de Duitse ploeg (47,299) af. Oranje reed vroeg in de middag ook al een wereldrecord op het onderdeel dat voorheen met twee vrouwen werd verreden. Braspennincx, Lamberink en Steffie van der Peet realiseerden toen een tijd van 46,759 seconden over drie rondes waarbij na elke ronde een renster afhaakt. Daarmee doken ze onder het wereldrecord dat met 46,852 sinds vorig jaar in Russische handen was.