Lucinda Brand wint Ronde van Zwitserland na val Amerikaanse concurrente

Yves Lampaert achteraf nog uit Ronde van België gezet voor streek richting Tim Wellens: ‘Dit kost me de zege’

Wielrenner Yves Lampaert is na de slotrit van de Ronde van België nog uit koers gezet door de wedstrijdjury. De jury oordeelde dat de renner van Quick-Step Alpha Vinyl in een duel met Tim Wellens van Lotto Soudal in de zogenoemde gouden kilometer over de schreef was gegaan.

19 juni