Lucinda Brand voor derde keer op rij de beste in Niel

Lucinda Brand heeft voor de derde keer op rij de Jaarmarktcross in Niel op haar naam geschreven. De regerend Europees en wereldkampioene bleef in de Belgische plaats landgenote Annemarie Worst voor in de cross uit de Superprestige. Denise Betsema zorgde voor een geheel Nederlands podium.

Brand moest na een mindere start in de achtervolging, maar meldde zich in de derde van vijf ronden aan kop bij Betsema. De veldrijdster uit Texel had Worst ingehaald toen die ten val was gekomen. Worst nam daarna weer de leiding over en sloeg een gaatje. Bij het ingaan van de laatste ronde kwam Brand terug na een fietswissel van Worst en ze nam een kleine voorsprong. Door een tweede val van Worst kwam de vierde seizoenszege voor de wereldkampioene niet meer in gevaar.

Achter het trio waren de plaatsen 4, 5 en 6 ook voor Nederlandse veldrijdsters. Yara Kastelijn werd vierde, voor Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Manon Bakker eindigde als zesde. Betsema houdt de leiding in de Superprestige met 1 punt voorsprong op Brand en Worst.

Brand sprak van een waardeloze start en ook was haar zadel verzakt, waardoor ze van fiets moest wisselen. ,,Gelukkig verloor ik daarbij niet al te veel tijd. Daarna kon ik achtervolgen. Het is heel zwaar hier, ik hield het geloof erin dat mijn concurrenten moe zouden worden op de zware stukken en dat ik de achterstand kon goedmaken. Vorig jaar was het een achtervolging hier en nu weer. Blijkbaar past dat bij dit rondje.”

Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand en Denise Betsema.

Iserbyt klopt Aerts

Eli Iserbyt heeft bij de mannen de zege gepakt in Niel. De Belgische veldrijder won na acht ronden de sprint van zijn landgenoot Toon Aerts. De Belg Quinten Hermans werd derde net voor Europees kampioen Lars van der Haar. De cross in het Belgische Niel werd vanaf de start een spannende strijd tussen de vier veldrijders, waar steeds een ander probeerde weg te rijden bij zijn concurrenten. Aerts en Van der Haar hadden als ploeggenoten een klein voordeel, maar werden toen ze samen vooruit waren weer ingerekend door Iserbyt. Die wist zelf een gaatje te slaan op het zandstuk. Aerts kwam terug en nam met het ingaan van de laatste ronde de koppositie. Hij reed zelfs even weg, maar het tweetal ging toch samen sprinten. Vlak daarvoor nam Iserbyt de kop en stond die niet meer af. In de stand van de Superprestige heeft Iserbyt 1 punt voorsprong op Aerts en 2 op Hermans.