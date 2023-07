Lucinda Brand rijdt viervoudig ritwinnaar Charlotte Kool uit leiderstrui in tijdrit Baloise Ladies Tour

De 24-jarige renster van DSM-Firmenech had eerder zaterdag gezegevierd in het eerste deel van de derde etappe, een rit van Breskens naar Knokke-Heist. Dat was al haar vierde zege in de etappekoers.



Brand was in de tijdrit veertien seconden sneller dan de Britse Anna Henderson. Thalita de Jong gaf 36 tellen toe op Brand en zette de vierde tijd neer. Zondag is de laatste etappe, met start en finish in Deinze.