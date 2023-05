Lorena Wiebes sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Burgos

Met video Demi Vollering klopt Annemiek van Vleuten in Vuelta en neemt leiders­trui over van Marianne Vos

Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Vuelta gewonnen. De 26-jarige renster van SD Worx klopte Annemiek van Vleuten in de slotklim in de etappe van 129 kilometer naar Mirador de Peñas Llanas. Vollering nam bovendien de rode leiderstrui over van Marianne Vos.