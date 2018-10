Loetsenko grijpt de macht in Turkije

De Italiaan Diego Ulissi leek op weg naar de winst, maar hij werd in de laatste meters gepasseerd door Loetsenko. Eduard Prades uit Spanje kwam als derde over de streep.



In het klassement van de etappekoers uit de UCI WorldTour heeft Loetsenko nu 4 seconden voorsprong op Ulissi, Prades staat derde op 6 seconden. De voorgaande drie ritten waren allemaal in een massasprint geëindigd. De Argentijn Maximiliano Richeze won de eerste, de Ier Sam Bennett was de sterkste in de tweede en derde etappe. De Ronde van Turkije eindigt zondag in Istanbul.