LIVE: Zinderend slot wacht, kan Dumoulin op valreep roze veroveren?

De Giro kwam in de recente geschiedenis twee keer aan in aakomstplaats Cervinia. In 2012 won Andrey Amador namens Movistar na een lange ontsnapping. Drie jaar later kende Fabio Aru er één van zijn mooiste momenten . Verder won Ivan Gotti wat langer geleden, in 1997.

Als Tom Dumoulin de Ronde van Italië voor de tweede keer op rij op zijn naam wil schrijven, moet het zaterdag gebeuren. De Nederlandse wielrenner van Sunweb begint de laatste bergrit, door de organisatoren aangewezen als de zogenoemde koninginnenrit, met veertig seconden achterstand op klassementsleider Chris Froome. De Brit nam vrijdag met een indrukwekkende solo van 80 kilometer verrassend de leiding over van Simon Yates.



De twintigste etappe in de Giro gaat over 214 kilometer van Susa naar Cervinia. In het parcours zijn drie beklimmingen van de eerste categorie opgenomen. De finish in Cervinia is bergop. ,,Zaterdag is de laatste lastige dag. Alles is nog mogelijk. Eerst hoopten we op een inzinking van Yates. Dat is gebeurd. Nu hopen we op een inzinking van Froome'', toont Marc Reef, de ploegleider van Dumoulin bij Sunweb, zich hoopvol.



De Ronde van Italië eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. Als Froome de Giro op zijn naam schrijft, maakt hij zijn 'treble' compleet. De Brit van Team Sky won eerder de Ronde van Frankrijk (vier keer) en de Ronde van Spanje.