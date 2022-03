LIVE | Wout van Aert en Dylan van Baarle mee met ijzersterke kopgroep in finale Gent-Wevelgem

Video Sergio Higuita grijpt eindzege Ronde van Catalonië, Andrea Bagioli wint slotrit

Sergio Higuita is eindwinnaar geworden van de Ronde van Catalonië. De 24-jarige Colombiaan van Bora-hansgrohe verdedigde de leiderstrui in de zevende en laatste etappe, rond Barcelona waarin zes keer de Montjuïc beklommen moest worden, met succes. De slotrit was een prooi voor de Italiaan Andrea Bagioli (Quick Step-Alpha Vinyl).

