LIVE WK wielrennen | Oranje aast op goud in teamsprint, ook Maike van der Duin gaat voor eremetaal

'Mooi op tv, maar voor ons wordt het stressen'

De drie kopmannen van de Belgische selectie (zie hieronder) krijgen steun van Nathan Van Hooydonck , Jasper Stuyven, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Yves Lampaert en Frederik Frison. ,,We gaan ze alle drie zo goed mogelijk proberen te ondersteunen", gaf Nathan Van Hooydonck aan. ,,Het is de bedoeling met z'n allen goed van voren te zitten. Zo kan je de wedstrijd controleren en het overzicht behouden. Dat is een beetje hetzelfde als vorig jaar. We mogen geen te grote groep laten wegrijden. Dat zou het moeilijk maken op dit parkoers."

De renners hadden in de voormiddag het bochtenrijke stadscircuit in Glasgow verkend. ,,Het gaat spectaculair worden voor de tv-kijkers", zei Victor Campenaerts met een grijns. ,,Het wordt belangrijk goed vooraan te blijven en goed gepositioneerd te zitten op de belangrijke momenten in de wedstrijd. Als het regent, wordt dat nog belangrijker. Ik verwacht dat de koers bij het begin van de lokale rondes zal ontploffen." Tiesj Benoot pikte in. ,,Voor de kijkers is het leuk, maar voor ons wordt het 6,5 uur stressen. Het is misschien wel het minst mooie WK-parkoers sinds ik prof ben. Maar dat het zo technisch is, maakt het ook weer bijzonder."