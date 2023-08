LIVE WK wielrennen | Nederlandse teamsprintsters strijden later vanavond om het brons

Met video Indrukwek­ken­de Ricarda Bauern­feind houdt solo stand in vijfde etappe Tour de France Femmes: ‘Geweldig’

De vijfde etappe in de Tour de France Femmes 2023 is gewonnen door Ricarda Bauernfeind. Na de 126,1 kilometer lange rit kwam de 23-jarige Duitse van Canyon//SRAM Racing als eerste binnen in Albi. Yara Kastelijn, de winnares van de rit van gisteren, deed goede zaken in het bergklassement. Demi Vollering kreeg een tijdstraf en moet titelverdedigster en rivale Annemiek van Vleuten voor zich dulden in het algemeen klassement.