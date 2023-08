LIVE WK wielrennen | Harrie Lavreysen plaatst zich via herkansing voor kwartfinales op keirin

Harrie Lavreysen heeft zich via de herkansingen gekwalificeerd voor de kwartfinales op de keirin. De titelverdediger en drievoudig wereldkampioen finishte in zijn heat slechts als derde. Alleen de eerste twee renners waren rechtstreeks verzekerd van een vervolg. In zijn herkansing was Lavreysen, eerder dit WK voor de vijfde keer wereldkampioen sprint , veruit de snelste.

Jeffrey Hoogland, die kort ervoor de wereldtitel op de kilometer had veroverd, was snel hersteld en kwalificeerde zich als tweede in zijn heat. Tijmen van Loon werd net als Lavreysen verwezen naar de herkansingen. Die zijn rond 20.20 uur (Nederlandse tijd). De kwartfinales zijn woensdagavond wanneer ook de finale wordt verreden.

Bij keirin worden vijf of zes renners eerst op gang gebracht door een voor hen rijdende brommer. Als die uit de baan is verdwenen, sprinten zij over drie ronden om de winst.

Raaijmakers zesde bij puntenkoers

Marit Raaijmakers is als zesde geëindigd in de puntenkoers. De 24-jarige Nederlandse kwam met acht punten tekort in de strijd om de medailles op het onderdeel waarbij honderd ronden worden afgelegd met om de tien ronden een sprint om de punten.



De wereldtitel ging naar de Belgische Lotte Kopecky, die na het goud op de afvalkoers haar tweede titel pakte bij deze WK. Kopecky bleef met 39 punten de Australische Georgia Baker acht punten voor. De Japanse Tsuyaka Uchino greep door de laatste sprint te winnen het brons.



Volledig scherm Marit Raaijmakers op kop. © AP

Nederland zevende op mixed relay

De Nederlandse ploeg is bij de WK wielrennen in Glasgow als zevende geëindigd op de mixed relay. Dat is een ploegentijdrit waarbij eerst drie mannen en aansluitend drie vrouwen een parkoers van ruim 20 kilometer afleggen.



Het goud was voor de wielrenners van Zwitserland, die de wereldtitel op dit onderdeel van 2022 met succes verdedigden. Ze bleven met een tijd van 54.16 minuten ondanks een val van Marlen Reusser Frankrijk 7 seconden voor. Duitsland pakte het brons.



Volledig scherm Loes Adegeest (l) en Shirin van Anrooij. © ANP / EPA

Namens Nederland kwamen Tim van Dijke, Jos van Emden, Daan Hoole, Loes Adegeest, Riejanne Markus en Shirin van Anrooij in actie. Van Dijke verving zijn broer Mick, die zondag in de wegrace ten val was gekomen. Markus werd op het laatste moment ingezet omdat Lorena Wiebes niet fit bleek.



Hoole kwam, net als zondag tijdens de wegwedstrijd, bij de mannen ten val. Markus moest Adegeest en Van Anrooij in het tweede deel laten gaan. Die kwamen over de finish in 55.59 minuten.



Volledig scherm Daan Hoole. © photo: Cor Vos

Op de kilometer tijdrit was Hoogland heer en meester. De Nederlandse baansprinter, die eerder al goud won op de teamsprint, had veruit de beste tijd: 58,222.



De Australiërs Matthew Glaetzer (58,526) en Thomas Cornish (58,822) pakten respectievelijk zilver en brons. Hoogland (30) was de afgelopen twee jaar wereldkampioen en ook in 2018 in Apeldoorn de beste van de wereld op het niet-olympische onderdeel.

Nederlanders in actie:

• 19.42 uur | Vrouwen elite puntenkoers | Met Marit Raaijmakers

• 20.19 uur | Mannen elite keirin eerste ronde (herkansing) | Met Harrie Lavreysen en Tijmen van Loon

• 20.44 uur | Mannen elite koppelkoers | Met Jan-Willem van Schip & Yoeri Havik

Liveblog bekijk belangrijke updates Lavreysen naar kwartfinales keirin Harrie Lavreysen is veruit de snelste in zijn herkansing op de keirin. De Nederlander plaatst zich voor de kwartfinales. Kan Tijmen van Loon, na Lavreysen en Jeffrey Hoogland, de derde Nederlander bij de laatste acht worden? Hij komt bijna in actie. Raaijmakers zesde Ze koerste aanvallend en pakte ook de nodige punten, maar het is niet genoeg voor een medaille voor Marit Raaijmakers. De 24-jarige Nederlandse eindigt als zesde op het onderdeel puntenkoers.



De wereldtitel is voor Lotte Kopecky. De Belgische was eerder dit WK ook al de beste bij de afvalrace. Raaijmakers onderweg bij puntenkoers Marit Raaijmakers vertegenwoordigt Nederland op het onderdeel puntenkoers. Hoe ver komt ze? Geen overwerk voor Hoogland Jeffrey Hoogland pakt plaats twee in zijn heat en dat is voldoende voor plaatsing voor de volgende ronde. De kersvers viervoudig wereldkampioen kilometer tijdrit hoeft niet naar de herkansing, in tegenstelling tot landgenoten Harrie Lavreysen en Tijmen van Loon. De herkansingen beginnen rond 20.19 uur. Van Loon ook niet direct door Tijmen van Loon eindigt in zijn heat als laatste en gaat dus, net als Harrie Lavreysen, niet direct door bij het keirintoernooi. Wat doet Jeffrey Hoogland? Lavreysen naar herkansing bij keirin Harrie Lavreysen lijkt zich wat te laten verrassen in zijn heat op de keirin. De Nederlander, dit WK al wereldkampioen teamsprint én individuele sprint, moet naar de herkansing. Lavreysen greep de afgelopen drie jaar ook de wereldtitel keirin.



Straks komen Jeffrey Hoogland, kersvers viervoudig wereldkampioen kilometer tijdrit, en Tijmen van Loon in actie! Lukt het hen wel zich direct te plaatsen voor de volgende ronde? 🚴🌈 | Oeioei, overwerk voor Lavreysen. Hij zit niet bij de beste twee van zijn heat. Gelukkig volgt er op de keirin nog een herkansing! 😬😬 #GlasgowScotland2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6QM9jTbnJM — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 8, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Milan Vader zal niet deelnemen aan de WK mountainbike. De 27-jarige Zeeuw heeft zich ziek moeten afmelden. Vader was tiende op de olympische cross-country in 2021. In april 2022 kwam hij op de weg zwaar ten val in de Ronde van Baskenland. Sindsdien heeft hij zijn vertrouwde niveau op de mountainbike niet meer gehaald. Mathieu van der Poel is nu de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen. Het is nog niet bekend of hij donderdag in de shortrace uitkomt. Zaterdag is de cross-country waarin hij zich wil kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs 2024. Weer goud voor Jeffrey Hoogland! Jeffrey Hoogland pakt goud! Alweer! Voor de vierde keer is hij de beste het WK baanwielrennen op de kilometer tijdrit. De Nederlandse baansprinter, die eerder al goud won op de teamsprint, had veruit de beste tijd: 58,222. De Australiërs Matthew Glaetzer (58,526) en Thomas Cornish (58,822) pakten respectievelijk zilver en brons. Lees hier meer! Pakt Hoogland weer goud op kilometer tijdrit? Jeffrey Hoogland is bijna aan zet voor zijn kilometer tijdrit in de finale. De 30-jarige Nederlander greep al drie keer eerder goud op dit onderdeel bij een wereldkampioenschap: in 2018, 2021 en 2022. Wordt het nummer vier voor Hoogland? Oranje op plek 7, Zwitserland wereldkampioen Nederland wordt zevende bij de mixed relay in Glasgow. Daan Hoole, die ook nog viel, Tim van Dijke, Jos van Emden, Loes Adegeest, Shirin van Anrooij en Riejanne Markus speelden geen rol van betekenis in de strijd om de medailles. Het goud ging naar Zwitserland, dat Frankrijk (zilver) en Duitsland (brons) voor bleef. De vrouwen zijn binnen! Na binnenkomst van Loes Adegeest, Shirin van Anrooij en Riejanne Markus staat Oranje vijfde achter Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Australië. De twee Nederlandse mannen (Tim van Dijke en en Jos van Emden) finishen een kleine achttien tellen achter Frankrijk, nu dik twintig kilometer voor de vrouwen. Na veertien aangekomen mannenteams staat Oranje nog tweede in 26.16.87, iets minder dan 18 seconden langzamer dan de Franse mannen. Hoole onderuit! Aai, Daan Hoole rijdt in de slotkilometers bij een bocht in de hekken. Dat is een gevoelige tik voor de Nederlandse renners op de mixed relay, een gemengde ploegentijdrit. Tim van Dijke, die zijn zondag in de wegrace gevallen broer Mick vervangt, en Jos van Emden rijden door. Na de mannen komen de vrouwen Loes Adegeest, Shirin van Anrooij en Riejanne Markus (vervangster van de niet geheel fitte Lorena Wiebes) nog in actie. Frankrijk heeft in Glasgow na 40.3 km de snelste tijd: 54.23.28. Hoogland naar finale kilometer tijdrit Jeffrey Hoogland heeft zich bij de WK baanwielrennen met de beste tijd van alle deelnemers gekwalificeerd voor de finale op de kilometer tijdrit. De titelverdediger kwam op de piste van de Sir Chris Hoy Velodrome tot een tijd van 57,971 seconden. Daarmee was hij maar een fractie minder snel dan zijn eigen wereldrecord op zeeniveau: 57,813, gereden eerder dit jaar tijdens de EK in het Zwitserse Grenchen. De Australiër Matthew Glaetzer was goed voor de tweede tijd, ruim een halve seconde langzamer dan Hoogland, die al goud op zak heeft van de teamsprint. Roy van den Berg nam voor het eerst deel aan een kilometer tijdrit op een WK. De 'starter' van de teamsprinters was goed voor de op een na snelste eerste ronde (18,109, Hoogland: 17,527). Nu moest Van den Berg vier in plaats van één ronde afleggen. Zijn eindtijd van 1.00,530 was niet genoeg voor een plaats bij de eerste acht en kwalificatie: dertiende. Hoogland en Van den Berg in actie Het is inmiddels iets na drieën en dat betekent dat de kwalificatie voor de kilometer tijdrit bij de mannen elite is begonnen. Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg proberen zich te plaatsen voor de finale, die vanavond plaatsvindt om 18.25 uur. Eerste landen zijn begonnen aan ploegentijdrit De eerste landen zijn inmiddels ruimschoots begonnen aan de gemengde ploegentijdrit. Onder meer Oekraïne, China, Spanje, Polen, Amerika en Oostenrijk rijden op dit moment rond door Glasgow. De Nederlanders moeten nog even geduld hebben. Zij gaat om 15.48 uur van start. Domper voor Nederland: toch geen Lorena Wiebes Lorena Wiebes neemt dinsdagmiddag niet deel aan de mixed relay ploegentijdrit op de WK wielrennen in Glasgow. De renster van SD Worx is niet fit, meldt wielerbond KNWU. Wiebes wordt vervangen door Riejanne Markus, de Nederlands kampioene tijdrijden. Gemengde ploegentijdrit aanstaande Dan schakelen we nu over naar het WK op de weg. Om 14.00 uur gaat de gemengde ploegentijdrit van start. Op de plek waar Mathieu van der Poel zondag de wereldtitel veroverde, eindigt nu de mixed relay. Het is een jong onderdeel dat bij de eerste editie, in 2019 in het Britse Harrogate, nog werd gewonnen door Nederland. Dat succes kreeg geen vervolg, al werd de Oranje-ploeg in 2021 nog wel een keer tweede. Eerst starten de mannen. Na 20,15 kilometer worden zij afgelost door de vrouwen die hetzelfde rondje door Glasgow afleggen. Tim van Dijke, Jos van Emden, Daan Hoole, Loes Adegeest, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes komen namens Nederland in actie. Van de Wouw uitgeschakeld op sprint bij WK baanwielrennen Hetty van de Wouw is bij de WK baanwielrennen in Glasgow uitgeschakeld in de achtste finales van het sprinttoernooi. De Duitse Emma Hinze, tweevoudig wereldkampioene op de sprint, was te sterk voor de 25-jarige baanwielrenster uit Kaatsheuvel. Eerder was Steffie van der Peet al gestrand in de eerste ronde. Van der Duin na val niet meer in actie op WK baanwielrennen Maike van der Duin komt niet meer in actie op de WK baanwielrennen in Glasgow. De 21-jarige renster uit Assen, vrijdag goed voor zilver op het onderdeel scratch, is niet fit na een val maandag tijdens de koppelkoers. Haar plaats op het omnium wordt woensdag ingenomen door Marit Raaijmakers. Van der Duin kwam negen ronden voor het einde zwaar ten val op de koppelkoers. Na behandeling verliet ze wel lopend de piste. De renster van Canyon-SRAM Racing kende eerder deze zomer al tegenslag. Door een coronabesmetting moest ze de Tour de France missen. Van der Duin pakte vorig jaar op de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines zilver op het omnium, de meerkamp die ook op de Olympische Spelen wordt verreden.

