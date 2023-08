LIVE WK wielrennen | Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in actie op teamsprint

Lorena Wiebes als een vis in het water bij SD Worx: ‘Tour de Femmes in teken van Demi Vollering’

Lorena Wiebes (24) voelt zich bij haar nieuwe team SD Worx als een vis in het water. Samen met haar ploeggenoten stelt ze vanaf vandaag alles in het werk om de Nederlandse Demi Vollering (26) in het geel te krijgen én te houden in de Tour de Femmes. Al ziet ze ook kansen om haar sprintersbenen aan het werk te zetten.