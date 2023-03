LIVE wielrennen | Wout van Aert geeft toe op Nico Denz, volg hier de tijdrit in Tirreno-Adriatico

Met een individuele tijdrit over 11,5 kilometer begint vandaag in Lido di Camaiore de eerste van in totaal zeven etappes van de Tirreno-Adriatico. Wie wordt na de race tegen de klok de eerste leider? Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Primož Roglič zullen elkaar de komende dagen ongetwijfeld het vuur na aan de schenen leggen, terwijl Filippo Ganna (INEOS) voor vandaag de topfavoriet is voor de dagzege. Volg de tijdrit in onze livewidget (zie hierboven).