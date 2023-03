LIVE wielrennen | Wordt ook tweede rit Parijs-Nice prooi voor sprinters?

EK baanwielrennen Harrie Lavreysen ook de snelste op de keirin, brons voor Jeffrey Hoogland

Harrie Lavreysen heeft bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen op de slotdag zijn derde titel veroverd. Na eerdere winst op de teamsprint en op de sprint was de 25-jarige Brabander nu de beste op het onderdeel keirin. De Fransman Tom Derache passeerde als tweede de finish, net voor de Pool Patryk Rajkowski. De jury oordeelde echter dat Derache van zijn lijn was afgeweken. Daardoor mocht Jeffrey Hoogland, aanvankelijk vierde, alsnog naar het podium voor het brons.