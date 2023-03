LIVE wielrennen | Wind ook spelbreker bij Parijs-Nice, groot deel etappe 6 geneutraliseerd

LIVE wielrennen | Grijpt Primoz Roglic de macht in verkorte Koningin­nen­rit van de Tirreno-Adriatico?

Na de heuveletappe van gisteren, gewonnen door Primoz Roglic, duikt het peloton vandaag in de Tirreno-Adriatico écht de bergen in voor de Koninginnenrit. De organisatie heeft wel besloten de vijfde etappe iets in te korten. Dat is gebeurd omdat er bij de oorspronkelijke finish te veel wind staat. De renners komen nu bijna 3 kilometer eerder over de finish. Grijpt Roglic, de nummer twee achter klassementsleider Lennard Kämna, ook de macht vandaag? Volg de koers in onze livewidget (zie hierboven).