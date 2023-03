LIVE wielrennen | Volg hier start Parijs-Nice bij eerste clash van 2023 tussen Vingegaard en Pogacar

Fem van Empel sluit topseizoen in stijl af met imposante zege in Brussel: ‘Ik ben verrast’

Veldrijdster Fem van Empel heeft haar topseizoen in stijl afgesloten. De 20-jarige Brabantse soleerde in Brussel in haar regenboogtrui naar winst van de slotwedstrijd van de X2O-trofee en stelde daarmee ook de eindzege in het klassement veilig. Van Empel won dit seizoen ook al de wereldbeker en het WK in Hoogerheide.