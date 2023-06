LIVE wielrennen | Vijfde etappe Critérium du Dauphiné: tonen klassementsrenners zich op laatste beklimming?

Het zwaartepunt van de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné ligt in het slot. De eerste 93 kilometer is vlak, daarna gaat het op en af. Mikkel Bjerg versloeg gisteren Jonas Vingegaard in de tijdrit en heeft de gele trui in bezit. De officiële start is om 12.05 uur, vanaf dat moment volg je hier via een livewidget het koersverloop.