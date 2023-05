LIVE wielrennen | Titelverdediger Sam Bennett ook vandaag topfavoriet in Eschborn-Frankfurt

Met titelverdediger Sam Bennett is voor vandaag meteen de topfavoriet genoemd in de eendagskoers Eschborn-Frankfurt, traditioneel op de Dag van de Arbeid. De kopman van BORA-hansgrohe moet concurreren met Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. Ook Alexander Kristoff, Pascal Ackermann en John Degenkolb behoren tot de favorieten van de traditionele Duitse 1 mei-koers, die in het verleden vooral een prooi was voor ‘Ardennenspecialisten’, maar de laatste jaren meer een sprintkoers is geworden. Volg de koers in onze livewidget (zie boven).