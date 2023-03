LIVE wielrennen | Leider Roglic loopt bij tussensprint in Ronde van Catalonië uit op Evenepoel, val van Bernal

De zesde etappe in de Ronde van Catalonië is er weer een met de nodige hoogtemeters, maar het hooggebergte wordt niet aangedaan. Met de top van de enige officiële beklimming op 27 kilometer van de finish lijkt de voorlaatste rit een kans voor de aanvallers. In het algemeen klassement had Primoz Roglic een voorsprong van tien tellen op Remco Evenepoel en bij de eerste tussensprint liep de Sloveense leider van Jumbo-Visma nog een seconde uit. De finish is rond 17.00 uur, volg de ontwikkelingen via de livewidget hierboven.