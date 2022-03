LIVE | Wie volgt Kasper Asgreen op in 64ste editie van E3 Saxo Bank Classic?

Michael Matthews wint eerste rit Ronde van Catalonië, probleemlo­ze dag Tom Dumoulin

Michael Matthews heeft de eerste etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Australiër van Team BikeExchange-Jayco had de sterkste benen in een massasprint bergop en veroverde zo de leiderstrui. Jumbo-Visma-kopman Tom Dumoulin finishte zonder zorgen in de voorste groep.

22 maart