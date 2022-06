LIVE | Weer flinke heuvelrit in Dauphiné met finish heuvelop

Twee uit twee voor Demi Vollering in Baskenland

Demi Vollering heeft na de eerste etappe ook de tweede rit in de Ronde van Itzulia, een driedaagse rittenkoers door het Baskenland, gewonnen. De 25-jarige Nederlandse van SD Worx was na een heuvelachtige etappe over bijna 118 kilometer de sterkste van een elitegroep van vijf rensters.

14 mei