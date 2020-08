LIVE | Van der Poel en Alaphilippe in de problemen, Fuglsang oogt sterk

Strade BiancheHet heeft een paar maanden geduurd, maar we mogen het eindelijk weer zeggen: er is koers! Bijna alle toppers hebben zich vandaag in Siena verzameld voor de veertiende editie van de Strade Bianche. Wie wint de Italiaanse semi-klassieker in de Toscaanse stof en hitte? In ons liveblog mis je niets.



Finish: ± 18.30 uur