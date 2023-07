LIVE Tour de France Femmes | Yara Kastelijn alleen aan kop, strijd tussen Van Vleuten en Vollering ontbrand

⚡ @LotteKopecky goes again! Most of the leaders follow, but @demivollering is not in her wheel



⚡ @LotteKopecky repart ! La plupart des leaders suivent, mais @demivollering n'est pas dans la roue.#TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/V5e2xLbSLQ