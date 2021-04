LIVE | Tolhoek mee met vroege vlucht in zware etappe Ronde van Romandië

Cavendish maakt kwartet vol in Ronde van Turkije, Díaz eindwin­naar

18 april De achtste en laatste etappe van de Ronde van Turkije is gewonnen door Mark Cavendish. De 35-jarige Brit was na een rit van Bodrum naar Kusadasi over ruim 160 kilometer de snelste in de massasprint. Het was voor ‘Cav’ zijn vierde dagsucces in Turkije. De eindzege ging naar José Manuel Diaz.