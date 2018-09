LIVE | Ellen van Dijk noteert snelste tussentijd

Van Vleuten wil regenboog­trui wéér: 'Ik heb 'm waardig gedragen'

13:53 Annemiek van Vleuten won dit seizoen al vijf tijdritten. Het moeten er zes worden, want ze wil vanmiddag in Innsbruck haar wereldtitel in het tijdrijden prolongeren. ,,Dit jaar heeft die trui me het hele jaar extra motivatie gegeven.”