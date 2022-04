LIVE | Ronde van het Baskenland start met korte maar venijnige tijdrit

De 61ste Ronde van het Baskenland schiet vandaag in gang met een korte individuele tijdrit over 7,5 kilometer. In Hondarribia krijgen we waarschijnlijk meteen al wat verschillen tussen de favorieten voor het algemeen klassement. Legt Primoz Roglic, die om 17.20 als laatste van start gaat, de basis voor zijn vierde eindoverwinning? Volg hier het koersverloop.