LIVE | Poels strijdt om bergpunten, ook Mollema vooruit in heuvelrit

Wiebes wint vijfde etappe Giro, Van der Breggen behoudt roze

6 juli Lorena Wiebes heeft de vijfde etappe van de Giro d’Italia Femminile, de Ronde van Italië voor wielrensters, op haar naam gebracht. De Nederlandse renster van Team DSM was na de rit over 120 kilometer van Milaan naar Carugate de snelste in de sprint.