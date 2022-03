LIVE | Peloton maakt zich op voor finale Milaan-San Remo, kopgroep nog ruim aan de leiding

Hoe Fabio Jakobsen Mil­aan-San Remo kan winnen? ‘Wind tegen op de Poggio zou gunstig zijn’

Het was eerst nog maar de vraag of Fabio Jakobsen Milaan-San Remo, de koers van zijn dromen, überhaupt zou rijden. Nu is hij tijdens zijn debuut plots een belangrijke troef voor zijn ploeg Quick Step. Maakt hij kans? ,,Het wordt fiftyfifty of hij de Poggio overleeft.’’

18 maart