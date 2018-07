LIVE: Mooie groep met Gesink, Sagan, Slagter en Van Avermaet op avontuur

Europees kampioen Oud-jeugdspe­ler PSV kan nog beter wielrennen

15 juli Remco Evenepoel kan aardig voetballen, maar in wielrennen is hij nog veel beter. De achttienjarige Belg behaalde vandaag de Europese titel voor junioren. In Zlin in Tsjechië hield hij de nummer twee liefst 10 minuten achter zich.