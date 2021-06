LIVE | Laat Tom Dumoulin zich zien in tijdrit van Ronde van Zwitserland?

Thomas verrast sprinters in vijfde rit Dauphiné

3 juni Geraint Thomas heeft de vijfde etappe in het Critérium du Dauphiné in Frankrijk op zijn naam geschreven. De Brit van Ineos Grenadiers verraste in de rit van Saint-Chamond naar Saint-Vallier over ruim 175 kilometer sprinter Sonny Colbrelli met een aanval in de slotkilometer. De Italiaan kwam nog heel dichtbij, maar was net te laat.