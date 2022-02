LIVE | Kopgroep slaat flink gat in Omloop Het Nieuwsblad, Tim Wellens start niet

Video Belgisch wielerta­lent Maxim van Gils (22) schittert in koningin­nen­rit Ronde van Saoedi-Ara­bië

Gisteren won Dylan Groenewegen in de sprint, maar vandaag moest er serieus worden geklommen in de Ronde van Saoedi-Arabië. De 22-jarige Maxim Van Gils van Lotto-Soudal won nadat hij schitterde in de klim. Het Belgische wielertalent neemt ook de leiderstrui over van Santiago Buitrago en kan de vijfdaagse koers morgen gaan winnen.

4 februari