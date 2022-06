LIVE | Kopgroep met Mike Teunissen krijgt weinig ruimte in openingsrit Ronde van Zwitserland

Beslissing Tom Dumoulin heel definitief: ‘Maar ik had liever op een andere manier afscheid genomen’

Een van de beste Nederlandse wielrenners ooit stopt aan het einde van dit seizoen. Tom Dumoulin (31) wil het leven van profwielrenner niet meer. Na zijn pauze van vorig jaar is de beslissing nu definitief. ,,De keuze is weloverwogen, maar ik had ook liever op een andere manier afscheid genomen.’’

4 juni