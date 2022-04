LIVE | Koninginnenrit brengt beslissing in Ronde van het Baskenland

Julian Alaphilip­pe overtui­gend de sterkste in tweede rit Ronde van Baskenland

De Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De 29-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl was duidelijk de snelste in de massasprint. Tot 500 meter van de finish leek de Spanjaard Ibon Ruiz in zijn eentje op weg naar de overwinning, maar hij werd achterhaald door het peloton.

5 april