LIVE: Grote kopgroep met Lammertink, peloton valt stil

Groenewe­gen slaat opnieuw toe in Noorwegen

19 mei Dylan Groenewegen heeft zijn derde zege geboekt in de Ronde van Noorwegen. De kopman van LottoNL-Jumbo was ook in de vierde etappe de sterkste in de massasprint. Hij bleef de Pool Alan Banaszek, wiens voet vlak voor de finish uit zijn pedaal schoot, en Kristoffer Halvorsen uit Noorwegen net voor. Groenewegen had eerder al de eerste en derde rit gewonnen.