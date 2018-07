LIVE: Groenewegen hoopt op twee op een rij bij nieuwe sprinterskans

video Van Vleuten in tijdrit met overmacht naar roze

12 juli Annemiek van Vleuten heeft de macht gegrepen in de Giro Rosa. De regerend wereldkampioen tijdrijden maakte in de klimtijdrit over vijftien kilometer van Lanzada naar Diga di Campo Moro haar reputatie helemaal waar. Ze won de tijdrit in 46.06 minuten en greep ook de roze leiderstrui.