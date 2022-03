LIVE | Finish bergop in Parijs-Nice: wie doet goede zaken in strijd om gele trui?

Video Mark Cavendish verslaat Jasper Philipsen in de sprint in Abu Dhabi

Mark Cavendish heeft de tweede etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam geschreven. De 36-jarige Britse wielrenner versloeg de Belg Jasper Philipsen, zondag winnaar van de openingsrit, in de massasprint in Abu Dhabi.

