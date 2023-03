LIVE Finale Strade Bianche | Van der Poel lijkt kansloos voor de eindzege

Mathieu van der Poel is vanmorgen als favoriet van start gegaan in de Strade Bianche. De winnaar van 2021 kende volgens eigen zeggen een vlekkeloze voorbereiding. Tóch lijkt de Nederlander zijn titel niet te kunnen prolongeren. De finale is van start gegaan! Volg de laatste ontwikkelingen in het liveblog hieronder.