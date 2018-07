LIVE: Team Sky gaat met Froome voor toptijd in ploegentijdrit

Van der Poel derde op de mountainbi­ke in Val di Sole

8 juli Mathieu van der Poel is bij de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Italiaanse Val di Sole als derde geëindigd. De 23-jarige Nederlander zag hoe voor hem de Zwitser Nino Schurter met de zege aan de haal ging. Schurter was in een rechtstreeks duel de Italiaanse thuisfavoriet Gerhard Kerschbaumer de baas.