LIVE | Dygert komt in gewonnen positie zwaar ten val, Van der Breggen op podiumkoers

28ste ritzege Vos boekt wéér ritzege in Giro Rosa, Van Vleuten behoudt leiders­trui

16 september Marianne Vos heeft woensdag ook de zesde etappe van de Giro Rosa gewonnen. Het was een rit van Torre del Greco naar Nola over 97 kilometer. Onderweg zaten enkele lastige klimmetjes, maar in de laatste 20 kilometer ging het vooral bergafwaarts.