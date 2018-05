LIVE: Vier Nederlanders in kopgroep, Dumoulin wil tweede eindzege

Wie draagt wat? Chris Froome heeft de roze trui sinds gisteren in handen als klassementsleider. Elia Viviani (nu in de kopgroep) rijdt in de rode puntentrui voor beste sprinter. Simon Yates draagt de blauwe trui maar daar heeft ook Froome de leiding, terwijl Miguel Ángel López het wit draagt als beste jongere. Zijn voorsprong in dat klassement op achtervolger Richard Carapaz is 47 tellen .

Het verschil is nu vier minuten tussen de 28 leiders en het peloton . Het duurt niet lang meer voor de renners aankomen bij de eerste van twee tussensprints . Er zal niet gek worden opgekeken als Davide Ballerini, leider in het tussensprintklassement, daar als eerste voorbij komt. Of toch Elia Viviani , de leider in het sprintklassement? Volgt u het nog?

Een gevaar voor het klassement is niemand in de kopgroep. Michael Woods (EF Education First-Drapac) staat op 57'18 van leider Froome en is daarmee de best geplaatste renner in de kopgroep.

Als Tom Dumoulin de Ronde van Italië voor de tweede keer op rij op zijn naam wil schrijven, moet het zaterdag gebeuren. De Nederlandse wielrenner van Sunweb begint de laatste bergrit, door de organisatoren aangewezen als de zogenoemde koninginnenrit, met veertig seconden achterstand op klassementsleider Chris Froome. De Brit nam vrijdag met een indrukwekkende solo van 80 kilometer verrassend de leiding over van Simon Yates.



De twintigste etappe in de Giro gaat over 214 kilometer van Susa naar Cervinia. In het parcours zijn drie beklimmingen van de eerste categorie opgenomen. De finish in Cervinia is bergop. ,,Zaterdag is de laatste lastige dag. Alles is nog mogelijk. Eerst hoopten we op een inzinking van Yates. Dat is gebeurd. Nu hopen we op een inzinking van Froome'', toont Marc Reef, de ploegleider van Dumoulin bij Sunweb, zich hoopvol.



De Ronde van Italië eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. Als Froome de Giro op zijn naam schrijft, maakt hij zijn 'treble' compleet. De Brit van Team Sky won eerder de Ronde van Frankrijk (vier keer) en de Ronde van Spanje.