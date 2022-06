LIVE | Drie vluchters slaan al vroeg gaatje met peloton in Dauphiné

Demi Vollering verlaat ziekenhuis na val in Baskenland: ‘Voelde me misselijk’

Demi Vollering heeft geen zware verwondingen overgehouden aan haar val in de eendaagse wielerkoers Durango - Durango Emakumeen Saria van gisteren. De Nederlandse, die rijdt voor Team SD Worx, moest de nacht in het ziekenhuis in het Baskenland doorbrengen. Ze stapte vandaag alweer op de fiets voor een trainingsrit.

