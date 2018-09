LIVE | Eerste renner van start in tijdrit, Kruijswijk op podiumjacht

Huck na jaar al weg als bondscoach Nederland­se baanwiel­ren­ners

10 september Bill Huck is per direct opgestapt als bondscoach van de Nederlandse baanwielrenners. Daaraan liggen privéredenen ten grondslag, laat wielerbond KNWU weten. De Duitser was pas een jaar in dienst, daarvoor trainde hij de sprintselectie van de Amerikaanse bond. Ook in Nederland had hij de sprinters onder zijn hoede. Assistent Hugo Haak neemt voorlopig zijn taken waar.