LIVE | Dauphiné van start met heuvelrit in en rond Issoire, wie pakt eerste gele trui?

Jakobsen mee met ijzerster­ke sprint­trein Deceuninck-Quick Step in Ronde van Algarve

1 mei Fabio Jakobsen doet van 5 tot en met 9 mei mee aan de Ronde van Algarve. De Nederlander, die drie weken geleden in de Ronde van Turkije zijn comeback maakte na de vreselijke valpartij van vorig jaar in de Ronde van Polen, is door zijn ploeg Deceuninck-Quick Step geselecteerd voor de rittenkoers in Portugal.