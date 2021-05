LIVE | Barre weersomstandigheden in Koninginnenrit , afdaling geneutraliseerd

Dubbelslag Soler in kletsnatte en chaotische heuvelrit Ronde van Romandië

30 april Marc Soler heeft de derde etappe in lijn van de Ronde van Romandië gewonnen. De 27-jarige Spanjaard van Movistar plaatste een late aanval in de natgeregende heuvels rond Estavayer en kwam solo over de meet. Soler neemt de leiderstrui over van Rohan Dennis, die ten val kwam.