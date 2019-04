Lefevere: Mathieu is een superfenomeen, maar niet iedereen moet gaan crossen

Podcast In Het Wiel: Mathieu van der Poel en het sprookje van de Amstel Gold Race

9:45 Het zal je niet verbazen: de nieuwste podcast van In het Wiel gaat over Mathieu van der Poel, Mathieu van der Poel en nog eens Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen op zowel de weg als in het veld maakte zondag veel indruk door bij zijn debuut de Amstel Gold Race te winnen, na een zinderende ontknoping. Presentator Hidde van Warmerdam praat met Thijs Zonneveld en Thomas Dekker uitgebreid na over de beklijvende race.