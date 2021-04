Leemreize (Jumbo-Visma) als eerste gediskwalificeerd vanwege verboden houding op de fiets

Video's Pidcock verrast topfavo­riet Van Aert in Brabantse Pijl, Schelling knap vierde

18:13 Topfavoriet Wout van Aert is in de Brabantse Pijl verslagen door Tom Pidcock, een bekende uit het veldrijden. De Brit van INEOS Grenadiers versloeg de Belg van Jumbo-Visma en Matteo Trentin (UAE Team Emirates) in de sprint in Overijse. Ide Schelling (Bora-hansgrohe) kwam vlak achter het trio als vierde over de finish.