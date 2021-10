Lavreysen wint weer sprintgoud in finale tegen Hoogland: ‘Jeffrey legde zich al neer bij het verlies’

,,Het is een hele mooie week geweest”, aldus Lavreysen. ,,Ik had ook de indruk dat ‘Jeff’ zich er na de eerste heat al een beetje bij neerlegde. En ik had natuurlijk zijn eerdere ritten en tijden gezien”. Hoogland sloot het toernooi in Roubaix af met twee gouden en twee zilveren medailles. ,,Het hoogst haalbare”, was zijn conclusie.

Hoogland was bij de vorige WK in Berlijn, net als het jaar ervoor in het Poolse Pruszków, tweede achter Lavreysen. Hetzelfde scenario voltrok zich in de finale op de Olympische Spelen. In de finale probeerde hij met een ‘sur place’ - beide renners hielden even stil op de piste van het Vélodrome Jean Stablinski zonder met hun voeten de grond te raken - Lavreysen de kop op te dringen maar die sprintte vervolgens overtuigend naar zijn eerste zege. In de tweede heat deed Hoogland een vroege aanval, ook die was tevergeefs.

Volledig scherm Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen tijdens de 'sur place' © AP

In de halve finale was Lavreysen in twee heats te sterk voor de Fransman Sébastien Vigier. In de andere halve finale had Hoogland het lastiger met de Duitser Stefan Bötticher. De wereldkampioen van 2013 verraste Hoogland in de eerste heat waarna de Nijverdaller na winst in de tweede een derde heat nodig had om het duel te beslissen.

De 24-jarige Lavreysen realiseerde voor het tweede jaar op rij de ‘triple’. Net als op de WK in Berlijn won hij drie onderdelen: de teamsprint (met Hoogland en Roy van den Berg), de keirin en de sprint. Na zijn twee wereldtitels in 2019 in het Poolse Pruszków (sprint en teamsprint) is hij nu al op acht WK-onderdelen op rij ongeslagen.

Volledig scherm © AP

Geen finale voor Braspennincx en Van Riessen

Braspennincx is op de keirin niet verder gekomen dan de vierde plek in de tweede ronde. In de laatste ronde zat de olympisch kampioene goed gepositioneerd, maar ze werd ingesloten in de binnenbocht. Ze kwam er te laat uit en mist de finale.

Volledig scherm Shanne Braspennincx © ANP

Ook Laurine van Riessen heeft de finale niet gehaald. In haar eerste wedstrijd na een zware val op de Olympische Spelen bereikte ze via de herkansingen nog wel de halve finales. Daarin eindigde ze in haar heat als zesde en laatste.

In de troostfinale wist Braspennincx wel te winnen, waardoor ze als zevende eindigt. Van Riessen sluit het WK af met een elfde plek.

Brons voor afzwaaiende Kirsten Wild

Kirsten Wild heeft bij haar laatste optreden op een WK baanwielrennen de bronzen medaille veroverd op de puntenkoers. De titel op de piste van Roubaix was voor de Belgische Lotte Kopecky. Het zilver ging naar de Britse Katie Archibald.

Zaterdag had Wild met Amy Pieters al het goud gewonnen op de koppelkoers. Dat deden beide Nederlandse vrouwen voor het derde jaar op rij. “Dat was het hoofddoel, dat was ons ding, de reden dat ik na de Spelen niet meteen ben gestopt,” zei Wild na afloop.

Volledig scherm Kirsten Wild © ANP

Wild stopt aan het einde van dit jaar met wielrennen. Ze ontving in Roubaix uit handen van David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, een bos bloemen en reed daarna nog een ereronde. Wild veroverde op de baan negen wereldtitels. Op de Spelen van Tokio pakte ze afgelopen zomer het brons op het omnium.

“Dit was het toetje”, zei ze na een ereronde en enkele knuffels met haar vriend en familie op de tribune. Wild (39) rijdt nog een paar wedstrijden in de nieuwe Champions League-reeks. “Maar dat is meer voor de lol. Dit was de laatste serieuze wedstrijd”, sprak ze voldaan.

