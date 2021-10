Lavreysen naar sprintfinale op WK baanwielrennen, Braspennincx en Van Riessen naar 2e ronde keirin

Wiebes klopt wereldkam­pi­oe­ne en boekt tweede ritzege op rij in Women’s Tour

8 oktober Lorena Wiebes heeft in Women’s Tour in Groot-Brittannië ook de vijfde etappe op haar naam geschreven. De 22-jarige Wiebes was na een rit van 95,4 kilometer, van Colchester naar Clacton, de beste in een massasprint. Donderdag was Wiebes ook in Southend-on-Sea al de snelste renster.