Lavreysen grijpt naast brons op sprint

Lavreysen mist finale op sprint

19:00 Harrie Lavreysen is er bij de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in het Poolse Pruszkow net niet in geslaagd de finale te bereiken in het sprinttoernooi. De Australiër Matthew Glaetzer had drie heats nodig tegen de sprinter uit Luyksgestel. De beslissende sprint werd beslist met een marge van zes duizendsten van een seconde.