Laurine van Riessen naar baanploeg BEAT

Baanwielrenster en voormalig schaatsster Laurine van Riessen komt het komende jaar uit voor BEAT Cycling Club. Ze is de eerste vrouw in de Nederlandse baanploeg met onder meer Theo Bos en Matthijs Büchli in de gelederen.

Door Lisette van der Geest

In bepaalde opzichten is het baanwielrennen verder dan het schaatsen, merkt Laurine van Riessen (31). Terwijl schaatsploegen al jaren zonder succes pleiten voor toestemming om wereldbekerwedstrijden in sponsorpak te rijden, is dit in het baanwielrennen geen probleem. Haar toetreding tot de commerciële BEAT baanploeg maakt dat de voormalig schaatsster – goed voor olympisch brons op de 1000 meter in Vancouver – meer wedstrijden kan fietsen. Het aantal startplekken voor wereldbekerwedstrijden gaat namelijk per team, niet per land.

,,En aangezien ik nog niet zo lang fiets, is elke wedstrijd op hoog niveau mooi meegenomen.” In 2015 verruilde Van Riessen haar schaatsen voor de fiets. Op de Olympische Spelen in Rio werd ze samen met olympisch kampioene Elis Ligtlee vijfde op de teamsprint in een Nederlands record, Van Riessen wil over twee jaar op de Spelen in Tokio een medaille winnen. ,,Er zijn maar vijf à zes wereldbekerwedstrijden per jaar, met steeds twee startplekken. Het niveau in Nederland is hoog, meer mensen verdienen kansen. Dan start je misschien drie keer als je niet bij een commercieel team zit. Dat is weinig als je nog veel moet leren. BEAT maakt dat ik meer wedstrijden kan rijden en zo een persoonlijk programma kan inrichten zoals ik het wil.”

Voor wielerbond KNWU is het ook voordelig dat renners voor een commercieel team kiezen in plaats van het Nederlands team, zegt Van Riessen. Matthijs Büchli, Theo Bos en Roy van den Berg reden het afgelopen jaar al voor BEAT, een wielervereniging met een professionele weg- en baanploeg. ,,Het afgelopen jaar stonden er daardoor twee Nederlandse sprintteams aan de start. Het niveau van de sport gaat in Nederland omhoog, dat hebben de mannen het afgelopen jaar wel laten zien. En de teamsprint is voor de KNWU juist het speerpunt van het olympische programma.”

Van Riessen is de eerste vrouw in de baanploeg die in 2017 is opgericht. ,,Het zou mooi zijn als dat in de toekomst ook kan worden uitgebreid.”

Volledig scherm Laurine van Riessen (L) samen met Annette Gerritsen op het podium tijdens de Spelen in Vancouver.